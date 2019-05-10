Ситуація в Україні та навколо неї залишається першим пунктом для обговорення під час діалогу НАТО з представниками Росії.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради НАТО-Росія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми обговорили три теми: Україну, ДРМСД, а також прозорість та зменшення ризиків. Україна залишається першим пунктом наших обговорень. Ми обговорили безпекову ситуацію на Сході України, недостатній прогрес у виконанні Мінських угод та напругу в Азовському морі та навколо нього. Союзники по НАТО ще раз закликали звільнити українських моряків та кораблі, які Росія захопила минулого листопада. З цих питань НАТО і Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності», - наголосив генсек.

Він зауважив, що зустріч у форматі Ради НАТО-Росія була другою у цьому році.

«Наші дискусії не є простими, але вони важливі, особливо, коли зростає напруження», - додав Столтенберг.