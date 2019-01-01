Спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и вышел в Средиземное море.

«Профессор Николай Муру» впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российский буксир направляется в Персидский залив для обеспечения команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.

В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, экипажу судна предстоит пройти Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.