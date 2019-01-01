Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» вышел в Средиземное море
|18:28 05.07.2019
Спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» из состава отряда спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота прошёл черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и вышел в Средиземное море.
«Профессор Николай Муру» впервые совершает морской переход из Новороссийска в Персидский залив, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Российский буксир направляется в Персидский залив для обеспечения команды российского Военно-Морского Флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран.
В ходе морского перехода, который продлится более 20 суток, экипажу судна предстоит пройти Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей.
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