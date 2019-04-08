По данным Haberturk, к понедельнику в страну также приедут российские технические специалисты.

Первая из закупленных Турцией оборонных систем С-400 будет погружена на транспортные самолеты в воскресенье и прибудет в Турцию на следующей неделе, сообщает частная вещательная сеть Haberturk, передают Голос Америки.

Вашингтон предупредил, что, когда батареи прибудут в Турцию, последуют санкции.

Первая поставка С-400 будет осуществлена двумя грузовыми самолетами, которые вылетят с российской военно-воздушной базы, сообщает Haberturk без ссылки на источник.

Также сообщается, что к понедельнику в Турцию должна прибыть российская техническая команда, которая будет контролировать установку батарей.

Закупка С-400 вызвала разногласия между Турцией и США. Вашингтон настаивает, что российские системы не совместимы с оборонными комплексами НАТО и поставят под угрозу американские истребители F-35, которые Турция помогает строить и планирует закупить.