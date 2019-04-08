СМИ: первые батареи С-400 прибудут в Турцию на следующей неделе
|19:37 05.07.2019
|Турция
По данным Haberturk, к понедельнику в страну также приедут российские технические специалисты.
Первая из закупленных Турцией оборонных систем С-400 будет погружена на транспортные самолеты в воскресенье и прибудет в Турцию на следующей неделе, сообщает частная вещательная сеть Haberturk, передают Голос Америки.
Вашингтон предупредил, что, когда батареи прибудут в Турцию, последуют санкции.
Первая поставка С-400 будет осуществлена двумя грузовыми самолетами, которые вылетят с российской военно-воздушной базы, сообщает Haberturk без ссылки на источник.
Также сообщается, что к понедельнику в Турцию должна прибыть российская техническая команда, которая будет контролировать установку батарей.
Закупка С-400 вызвала разногласия между Турцией и США. Вашингтон настаивает, что российские системы не совместимы с оборонными комплексами НАТО и поставят под угрозу американские истребители F-35, которые Турция помогает строить и планирует закупить.
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