Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт
|16:50 05.07.2019
|Турция
У результаті вибуху автомобіля в провінції Хатай, що на півдні Туреччини, загинуло три людини.
Вибух буде кваліфіковано як теракт, наголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування з журналістами після п’ятничної молитви, повідомляє Укрінформ.
«Троє сирійців загинуло. Всередині транспортного засобу, що вибухнув, була бомба. За інформацією, наданою міністром внутрішніх справ, у результаті вибуху загиблих троє, зараз проводиться розслідування. Думаю, що поточні висновки можуть бути пов'язані з тероризмом», - сказав Ердоган.
Він також запевнив, що у найближчі кілька годин МВС Туреччини надасть більш детальну інформацію про інцидент.
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