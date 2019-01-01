У результаті вибуху автомобіля в провінції Хатай, що на півдні Туреччини, загинуло три людини.

Вибух буде кваліфіковано як теракт, наголосив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спілкування з журналістами після п’ятничної молитви, повідомляє Укрінформ.

«Троє сирійців загинуло. Всередині транспортного засобу, що вибухнув, була бомба. За інформацією, наданою міністром внутрішніх справ, у результаті вибуху загиблих троє, зараз проводиться розслідування. Думаю, що поточні висновки можуть бути пов'язані з тероризмом», - сказав Ердоган.

Він також запевнив, що у найближчі кілька годин МВС Туреччини надасть більш детальну інформацію про інцидент.