Росія і НАТО відзвітували про минулі і майбутні військові навчання

17:59 05.07.2019   Россия

На раді Росія-НАТО сторони обговорили транспарентність і зниження ризику, обмінявшись брифінгами про майбутні навчання.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками засідання ради Росія-НАТО, передає кореспондент УНН.

"Ми також обговорили транспарентність і зниження ризику. Ми обмінялися брифінгами про майбутні навчання. НАТО поінформувало про майбутні навчаннях Dynamic Mariner-2019, морські навчання біля узбережжя Іспанії, і надав наступний брифінг про Trident Juncture-2018. Росія проінформувала про навчання "Центр" і "Щит Союзу". Такі обміни є важливим елементом нашого триваючого діалогу. Вони допомагають обмежити ризик неправильного розуміння і невірних розрахунків", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що чекає продовження цих обмінів на майбутніх засіданнях ради.

"На сьогоднішньому засіданні ми обговорили важливі теми, що впливають на євроатлантичну безпеку. Наше обговорення було відвертим і необхідним. Країни НАТО і Росія дотримуються фундаментально протилежних поглядів, але ми продовжуємо наш діалог. Без діалогу ми не зможемо врегулювати наші розбіжності", - підкреслив Генсек.

 



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