В окупованому Криму силовики проводять слідчі заходи в мечеті села Зарічне: після п'ятничної молитви затримали всіх парафіян і розмовляють з імамом.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"У Сімферополі повідомляють про слідчі заходи в мечеті с. Зарічне. Після п'ятничної молитви всі парафіяни були затримані, а з імамом на даний момент проводиться бесіда", - йдеться в повідомленні.

За інформацією активістів, на місці працюють співробітники так званого Центру з протидії екстремізму (ЦПЕ) та ОМОНу.