До кримської мечеті під Сімферополем вдерлися силовики РФ
|17:38 05.07.2019
|Крым
В окупованому Криму силовики проводять слідчі заходи в мечеті села Зарічне: після п'ятничної молитви затримали всіх парафіян і розмовляють з імамом.
Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Укрінформ.
"У Сімферополі повідомляють про слідчі заходи в мечеті с. Зарічне. Після п'ятничної молитви всі парафіяни були затримані, а з імамом на даний момент проводиться бесіда", - йдеться в повідомленні.
За інформацією активістів, на місці працюють співробітники так званого Центру з протидії екстремізму (ЦПЕ) та ОМОНу.
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