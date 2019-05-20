Украинские порты будут модернизированы под военные корабли НАТО и США
|17:10 05.07.2019
|Украина
США помогут Украине модернизировать несколько украинских военно-морских баз, чтобы предоставить военным кораблям США и НАТО возможность стыковки всего в нескольких милях от контролируемого Россией Крыма.
Об этом пишет Breakingdefense, передает Информационное Сопротивление.
Работы планируется начать на Очаковской военно-морской базе. США профинансируют укрепление и модернизацию существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, ограждения вокруг базы, судоремонтные объекты и пару совершенно новых центров морских операций, из которых украинские и натовские силы могут направляться на учения и координировать действия», — говорится в сообщении.
Такое решение было принято после инцидента в ноябре прошлого года, когда российские военные корабли обстреляли и захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе.
Издание отмечает, что такие американские инициативы, вероятно, будут раздражать Москву.
Как сообщала группа «ИС», строительство в украинском Очакове Центра оперативного управления Военно-морских сил (ВМС) Украины с участием США не станет поводом для агрессии России на море.
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