Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель
|15:12 05.07.2019
|Украина
Під час українсько-американських навчань Sea Breeze-2019 ("Сі Бриз-2019") водолази розміновуватимуть затонулий корабель, 125 військових водолазів із шести країн вже розпочали командну роботу з підготовки устаткування до занурення.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, передає УНН.
Як зазначив керівник навчань з української сторони, заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, водолази завдяки такому обміну досвідом опановують нові прийоми дій під водою.
"Після виходу з тимчасово окупованого Криму в лавах національного флоту МСУ майже не залишилося ані підготовлених дайверів, ані нормального обладнання. Відтоді ми почали все це відновлювати майже з нуля. Зараз у нас уже є ціла група фахівців, здатних працювати під водою. Ми навчилися цього у процесі спільного тренінгу з нашими партнерами в навчаннях "Сі Бриз", – наголосив Неїжпапа.
Після тренувальної місії на водолазів чекає спільне завдання.
"За сценарієм виникне ситуація, коли під час заходу в пункт базування підривається на міні та тоне корабель. За командою штабу управління силами водолази мають знайти інші вибухонебезпечні предмети, ідентифікувати їх, провести розмінування, а потім провести роботи на затонулому об'єкті", – повідомив керівник водолазного компоненту навчань "Сі Бриз-2019", очільник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Нестеров.
Нагадаємо, до причалів порту Одеси вже пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.
Ще на цю тему:
Sea Breeze-2019: у порт Одеси зайшли вже п'ять кораблів країн НАТО
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы / Фото, видео
Одну з локацій «Сі-Бриз» довелося змінити через вимогу Росії
Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США
В июле в Украине начнутся учения “Си Бриз-2019”
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.
В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
В Одесі розпочалась конференція з планування Sea Breese-2018