Під час українсько-американських навчань Sea Breeze-2019 ("Сі Бриз-2019") водолази розміновуватимуть затонулий корабель, 125 військових водолазів із шести країн вже розпочали командну роботу з підготовки устаткування до занурення.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, передає УНН.

Як зазначив керівник навчань з української сторони, заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, водолази завдяки такому обміну досвідом опановують нові прийоми дій під водою.

"Після виходу з тимчасово окупованого Криму в лавах національного флоту МСУ майже не залишилося ані підготовлених дайверів, ані нормального обладнання. Відтоді ми почали все це відновлювати майже з нуля. Зараз у нас уже є ціла група фахівців, здатних працювати під водою. Ми навчилися цього у процесі спільного тренінгу з нашими партнерами в навчаннях "Сі Бриз", – наголосив Неїжпапа.

Після тренувальної місії на водолазів чекає спільне завдання.

"За сценарієм виникне ситуація, коли під час заходу в пункт базування підривається на міні та тоне корабель. За командою штабу управління силами водолази мають знайти інші вибухонебезпечні предмети, ідентифікувати їх, провести розмінування, а потім провести роботи на затонулому об'єкті", – повідомив керівник водолазного компоненту навчань "Сі Бриз-2019", очільник пошуково-рятувальної служби ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олексій Нестеров.

Нагадаємо, до причалів порту Одеси вже пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.