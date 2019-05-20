Керченська криза: РФ блокувала понад 1200 суден, які прямували в українські порти

15:59 05.07.2019   Крым

З 2018 року понад 1200 суден, що прямували до українських портів, були доглянуті представниками РФ у Керченській протоці.

Про це розповів представник Генштабу, помічник командувача ВМС ЗСУ з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський під час міжнародної науково-практичної конференції з морського права, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Російська Федерація докладає багато зусиль для того, щоб перешкодити економічній діяльності України в Азовському морі. Суттєве затримання всіх суден, які здійснюють рух із Чорного моря до портів Бердянська та Маріуполя, завдає значної шкоди економіці України”, - наголосив Залюбовський.

За його інформацією, починаючи з другої половини 2018 року понад 1200 різних суден були доглянуті представниками Російської Федерації. “Середній час затримання суден за цей період склав від 8 до 12 діб. У цьому році, зважаючи на тиск із боку політичної спільноти та нашої військової діяльності, процес затримання триває дві доби”, - повідомив представник Генштабу.

Він також поінформував учасників конференції, що до 2014 року Військово-морські сили України не були представлені в Азовському морі. “Тому з метою відповідної реакції на загрозу з боку Російської Федерації Україна здійснила розгортання двох батальйонів ВМС в Азовському регіоні. Ми започаткували постійно діючу базу ВМС, а також здійснили розгортання декількох наших військових кораблів у цьому регіоні. Події, що відбулись у листопаді 2018 року, всім відомі. Фактично це була наша спроба збільшити наші спроможності в регіоні Азовського моря”, - повідомив Залюбовський.

Під час конференції він також продемонстрував мапи - як виглядала виключна економічна зона України до анексії Криму і наскільки вона зменшилась після 2014 року. Росія має повну перевагу в регіонах Чорного та Азовського морів, констатував представник Генштабу.



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