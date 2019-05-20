Європейський Союз в черговий раз закликав російську владу звільнити українських режисера Олега Сенцова та журналіста Романа Сущенка.

Відповідна заява Євросоюзу була виголошена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми знову приєднуємося до закликів представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ до Росії звільнити українського режисера Олега Сенцова та українського журналіста Романа Сущенка, відзначаючи і той факт, що близько 70 українських політв'язнів незаконно утримуються в Криму та в Росії", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній у відповідь на звіт представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра.

У заяві також наголошується, що Європейський Союз "залишається глибоко занепокоєним ситуацією із свободою висловлювання в незаконно анексованих Росією Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також у районах, які контролюється підтримуваними Росією збройними формуваннями на сході України".

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в "шпигунстві".

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно). Там Сущенко перебуває у так званому "безпечному місці" в колонії з метою уникнення можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими.

Українського режисера Олега Сенцова російські спецслужби затримали в Криму у травні 2014 року по обвинуваченню в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Затриманий разом з ним активіст Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі на півночі Росії, Кольченка тримають у колонії міста Копейськ на Уралі.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів РФ. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч осіб.