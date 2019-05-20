Крымчанина оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за "экстремистское видео" в соцсети
|14:51 05.07.2019
|Крым
В аннексированном Крым сотрудники полиции "пресекли факт распространения запрещенных материалов в сети интернет".
«В рамках оперативных мероприятий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по г.Судаку совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г.Севастополю 2 июля т.г. был выявлен факт распространения запрещенных материалов в сети интернет», - говорится в сообщении, сообщает пресс-служба полиции Крыма, передает Керчь.ФМ.
Пользователь одной из социальных сетей в 2013 году выложил на странице своего аккаунта в свободном доступе видеоролик, признанный судами Российской Федерации "экстремистским". Полицейскими был установлен пользователь и место его нахождения.
В отношении жителя г.Судак был составлен административный протокол по ст.20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).
Судакским городским судом Республики Крым гражданин был признан виновным в совершении указанного правонарушения. Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей.
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