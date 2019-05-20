В окупованому Криму повністю блокують 14 українських сайтів

14:08 05.07.2019   Крым

Десять кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі.

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який був проведений в травні-червні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж десяти різних провайдерів в дев'яти кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район ), СивашНет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой), .

Станом на кінець червня 2019 року ці провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Головне, Depo, Українська правда, РБК, Укрінформ , Лівий берег, Главком, Дзеркало тижня, стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у дев'яти з десяти провайдерів заблокований сайт 112 каналу. У трьох провайдерів з десяти недоступний сайт громадського об'єднання Кримська Солідарність.

У користувачів сімферопольського провайдера "Мрія" є проблеми з доступом ще до 18 українським інформаційних ресурсів, які доступні у всіх інших перевірених провайдерів.

У порівнянні з попереднім моніторингом КПГ, який проводився в березні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів істотно змінилася. Два українських сайти, які були раніше заблоковані у всіх провайдерів, після зміни доменного імені стали доступні за новими адресами. Сайти "Лівий берег" і "Головне" раніше блокувала тільки частина провайдерів, тепер вони недоступні у всіх десяти.

Решта сайтів, які раніше блокувалися частково, тепер доступні у всіх провайдерів, крім сімферопольської "Мрії".

В результаті нового моніторингу були встановлені ще п'ять сайтів, доступ до яких блокують всі десять провайдерів. Це інформаційні українські сайти "Дзеркало тижня", "Стрічка", а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Доступ до цих сайтів не досліджувався в попередніх моніторингах.

При цьому всього кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному, з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403".

Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених на Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть в російському законодавстві.

Нагадаємо, що у березні на окупованій території Криму блокували 12 українських сайтів.



Ще на цю тему:

15:59 05.07.2019
Керченська криза: РФ блокувала понад 1200 суден, які прямували в українські порти
13:46 05.07.2019
Україна зафіксувала активність підводних човнів РФ в Босфорській протоці
12:42 05.07.2019
У МЗС РФ допустили повернення в Україну полонених моряків до рішення "суду"
10:39 05.07.2019
Українським морякам у Лефортово не дають зустрічатися навіть на прогулянці - адвокат
14:40 04.07.2019
Делегация России в ПА ОБСЕ предложит отклонить резолюции по Крыму и непризнанной Осетии
12:15 04.07.2019
Адвокат Микола Полозов назвав факти, які вказують на зацікавленість Росії виконати вимогу
09:39 03.07.2019
В Крыму вынесен первый приговор по статье «Несообщение о преступлении»
07:56 03.07.2019
В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам
10:42 02.07.2019
У Росії висунули остаточне обвинувачення захопленому моряку Гриценку
17:30 01.07.2019
В РФ заявили, что Украина может изменить свой ответ о моряках
16:10 01.07.2019
Освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна працюватимуть до 27 вересня – Гриневич
16:00 01.07.2019
Чийгоз: Украина без Крыма не состоится как полноценное независимое государство / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
14:26 05.07.2019
Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:59 05.07.2019
У Тбілісі на площі перед парламентом організували рок-концерт проти "російської окупації"
20:00 04.07.2019
На авиарынок Грузии возвращается турецкая авиакомпания AtlasGlobal
19:20 04.07.2019
Прокуратура Грузії кваліфікувала штурм парламенту як спробу перевороту
15:20 04.07.2019
ЮВО: Боевые стрельбы из штатного вооружения на полигонах в Абхазии выполняли российские военнослужащие
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
08:52 04.07.2019
Президент Молдовы требует, чтобы генпрокурор подал в отставку
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
Всі новини країни
Россия Россия
15:37 05.07.2019
Англійський суд заморозив дивіденди Nord Stream на користь Газпрому
13:15 05.07.2019
Россия увеличивает количество войск у украинской границы
10:58 05.07.2019
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС
20:20 04.07.2019
Россияне массово продают малый бизнес
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
18:50 03.07.2019
Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро
17:10 03.07.2019
Румыния обещает Молдове помочь решить «приднестровский вопрос»
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
16:50 05.07.2019
Від вибуху авто в Туреччині загинуло троє сирійців, Ердоган заявляє про теракт
08:53 05.07.2019
Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
14:36 03.07.2019
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
Всі новини країни
Украина Украина
16:25 05.07.2019
Евросоюз снова призвал Россию освободить политзаключенных Сенцова и Сущенка
15:59 05.07.2019
Керченська криза: РФ блокувала понад 1200 суден, які прямували в українські порти
15:12 05.07.2019
Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель
14:51 05.07.2019
Крымчанина оштрафовали на 1,5 тыс. рублей за "экстремистское видео" в соцсети
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд