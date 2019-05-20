Десять кримських провайдерів повністю блокують 14 українських інформаційних сайтів і дві соціальні мережі.

Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи (КПГ), який був проведений в травні-червні 2019 року.

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж десяти різних провайдерів в дев'яти кримських населених пунктах БелНет (Білогірськ), SevStar (Севастополь), КСТ (Сімферополь), Мрія (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район ), СивашНет (Красноперекопськ), Orange-net (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой), .

Станом на кінець червня 2019 року ці провайдери не дають доступу мінімум до 19 сайтів, які вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, След.нет, UAinfo, 5 канал, Фокус, Головне, Depo, Українська правда, РБК, Укрінформ , Лівий берег, Главком, Дзеркало тижня, стрічка, а також сайти соціальних мереж Лінкедін і телеграм і сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Крім того, у дев'яти з десяти провайдерів заблокований сайт 112 каналу. У трьох провайдерів з десяти недоступний сайт громадського об'єднання Кримська Солідарність.

У користувачів сімферопольського провайдера "Мрія" є проблеми з доступом ще до 18 українським інформаційних ресурсів, які доступні у всіх інших перевірених провайдерів.

У порівнянні з попереднім моніторингом КПГ, який проводився в березні 2019 року, ситуація з доступом до сайтів істотно змінилася. Два українських сайти, які були раніше заблоковані у всіх провайдерів, після зміни доменного імені стали доступні за новими адресами. Сайти "Лівий берег" і "Головне" раніше блокувала тільки частина провайдерів, тепер вони недоступні у всіх десяти.

Решта сайтів, які раніше блокувалися частково, тепер доступні у всіх провайдерів, крім сімферопольської "Мрії".

В результаті нового моніторингу були встановлені ще п'ять сайтів, доступ до яких блокують всі десять провайдерів. Це інформаційні українські сайти "Дзеркало тижня", "Стрічка", а також сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Свідків Єгови і Хізб ут-Тахрір.

Доступ до цих сайтів не досліджувався в попередніх моніторингах.

При цьому всього кілька сайтів блоковано з посиланням на вимоги Роскомнагляду. В основному, з сайтами не встановлюється з'єднання або на екрані з'являється напис "Помилка 403".

Провайдери блокують навіть ті сайти, які не внесені до реєстру заборонених на Росії. Підстав для обмеження доступу до таких ресурсів немає навіть в російському законодавстві.

Нагадаємо, що у березні на окупованій території Криму блокували 12 українських сайтів.