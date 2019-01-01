Из-за лесных пожаров на греческом острове провели эвакуацию
|14:26 05.07.2019
|Греция
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP, об этом в пятницу проинформировали греческие власти.
Новые возгорания произошли через несколько часов после того, как большой пожар привел к мобилизации более 100 пожарных и эвакуации другого села.
Пять человек госпитализированы из-за проблем с дыханием.
Пожарным удалось ограничить распространение огня, который распространился на леса и сельскохозяйственные районы, но сложная местность и высокие температуры препятствовали их борьбе с огненной стихией.
Отдел пожарной охраны сообщил о задержании 64-летнего мужчины по подозрению в возникновении первого пожара. Он на открытом огне сжигал сухой бурьян возле своего дома. Мужчина предстанет перед прокурором в суде в пятницу.
По сообщению властей, два новых пожара возникли одновременно незадолго до полуночи четверга.
В целом 255 пожарных, четыре самолета и три вертолета вместе с сотней транспортных средств и землеройной техникой бросили на борьбу с тремя пожарами.
Лесные пожары часто случаются в Греции в жаркие, сухие летние месяцы. В прошлом году в результате крупнейшего смертоносного пожара в стране погиб 101 человек в приморском поселке неподалеку Афин.
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