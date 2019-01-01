Президенты Европейского совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер будут представлять Евросоюз на саммите Украина-ЕС 8 июля в Киеве. Украина будет представлена ​​президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в повестке дня саммита на сайте Европейского совета.

"На саммите ЕС подтвердит свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и выполнение Минских соглашений. На последнем Европейском совете лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС против России из-за отсутствия прогресса", - говорится в сообщении.

В повестке дня саммита - ситуация в Азовском море и дополнительные меры поддержки региона. Лидеры также намерены осудить меры России о предоставлении российского гражданства украинцам, проживающим в неподконтрольных правительству районах.

Кроме того, лидеры ЕС и Украины обменяются мнениями относительно будущих приоритетов отношений. Они рассмотрят следующие шаги в выполнении Соглашения об ассоциации.

"Лидеры будут рассматривать прогресс в программе украинских реформ, особенно в борьбе с коррупцией, и поддержку ЕС в этом процессе. В повестке дня также реформы в энергетическом секторе, в администрации и уважении верховенства права. Лидеры обсудят двустороннюю торговлю и внедрение глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA)", - сообщили в Брюсселе.