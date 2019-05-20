У МЗС РФ допустили повернення в Україну полонених моряків до рішення російського «суду», що не передбачає звільнення «від відповідальності».

Про це заявила офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН.

«У ній (в ноті МЗС Росії - УНІАН) чітко говорилося про те, що в російському законодавстві існують відповідні механізми, які українська сторона може задіяти для звільнення не від відповідальності, а з-під варти під письмові гарантії української сторони для кожного з двадцяти чотирьох моряків участі в досудових засіданнях і судовому процесі», - сказала Захарова.

«Ні про яке обмеження перебування їх лише на території Росії в ноті не йшлося. Матеріали на цю тему українських блогерів або, як вони себе називають, оглядачів, які я бачила, вважаю просто спекулятивними», - підкреслила вона. За її словами, в ноті чітко сказано про наявність відповідних інструментів у російському законодавстві.

«Хотіла б підкреслити, що ми отримали від України офіційну відмову від обговорення цієї теми в принципі», - сказала Захарова.

Відповідаючи на запитання, чи було коригування позиції України після заяв президента України Володимира Зеленського, Захарова підкреслила, що з 26 червня після отримання від України офіційної відмови, яка також супроводжувалася публічною заявою по лінії міністерства закордонних справ України, від обговорення російської дипломатичної ноти, жодних інших нот, пропозицій, заяв від Києва не надходило, так само як і не робилися спроби обговорення цієї теми.

«Я хочу, щоб все це чітко зафіксували. Сьогодні ми маємо лише офіційну відмову української сторони від обговорень в принципі тієї самої ноти, тих положень, які в ній містилися і були напрвлені дипломатичними каналами до Києва», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, у ноті МЗС РФ на адресу України зазначено: "Українській стороні пропонується надати відповідно до кримінально-процесуального законодавства РФ письмові гарантії участі кожного з 24 українських моряків після їх звільнення з-під варти у попередньому і судовому слідстві, а також письмові гарантії збереження речових доказів - військово-морських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" після їх передачі на відповідальне зберігання українській стороні до винесення судового рішення ".