Триваюча 15-й день акція протесту групи молоді перед будівлею парламенту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарії після трьох днів фактичного згасання в четвер знову стала численною завдяки концерту, який проходить на площі, популярних рок-груп під девізом "Ні - російській окупації".

Зокрема на концерті прозвучала пісня, зміст якої зводився до того, що Грузія ніколи не здасться ворогові, "не здасться росіянину", у виконанні дружини колишнього президента Грузії Георгія Маргвелашвілі - Маки Чичуа і колишнього секретаря Ради національної безпеки Грузії Давида Раквіашвілі. Останній виконав соло на електрогітарі, передае Інтерфакс-Україна.

Ведучі повідомили присутнім рахунок у банку, на який бажаючі можуть перерахувати гроші на організаційні потреби акції.

Організатори акції мають намір у суботу, 6 червня провести хід у Тбілісі з вимогою відставки міністра внутрішніх справ.

20 червня в Тбілісі відбулися заворушення, викликані приїздом до Грузії делегації російських депутатів для участі в Міжпарламентській асамблеї православ'я (МАП). Її очолював депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов. Засідання проходило в будівлі парламенту Грузії, і Гаврилов зайняв належне за регламентом місце спікера, що викликало обурення грузинської опозиції.

Протестуючі з антиросійськими гаслами намагалися штурмувати будівлю парламенту, але були відкинуті силами правопорядку. Спецназ застосував проти учасників акції акустичні гармати, сльозогінний газ і водомети, а також гумові кулі. За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в ході зіткнень постраждали 240 осіб, серед них 80 поліцейських, а МВС республіки повідомило про 305 затриманих під час акції протесту.