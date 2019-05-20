Чешские спецслужбы заинтересовались россиянином из-за Крыма

12:16 05.07.2019   Крым

Россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. 

Об этом сообщает издание iROZHLAS.cz со ссылкой на источники. Они утверждают, что в 2014 году россиянин активно участвовал в аннексии Крыма, передает Радио Свобода.

За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова Франчетти создал в Крыму группировку "Северный ветер". Она насчитывала 11 человек и отвечала за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

Информацию об этом Франчетти подтвердил в одном из своих интервью на YouTube. Тогда же он рассказал, что группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.

По данным СМИ, с 2000 года Франчетти постоянно живёт в Праге и работает тренером по фитнесу. В настоящее время он регулярно бывает в Крыму. В разговоре с журналистами россиянин рассказал, что поехал на полуостров для защиты граждан от предполагаемых "украинских экстремистов". Он утверждает, что не нарушал международное законодательство.

В Министерстве внутренних дел Чехии отметили, что человека можно лишить вида на жительство, если это необходимо для обеспечения безопасности страны. Однако комментировать ситуацию с Франчетти представитель МВД отказался.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".



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