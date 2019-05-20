Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС

10:58 05.07.2019   Россия

Президент Росії Владімір Путін під час візиту до Рима у четвер заявив, що він сподівається на допомогу Італії у відновленні повноцінних відносин між Європейським Союзом і Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Путін, виступаючи на прес-конференції після переговорів з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте в Римі, заявив, що Росія спостерігала за спробами Італії поліпшити зв'язки між ЄС і Москвою, але абсолютно розуміє, що її поле для маневру обмежено різними факторами.

"Ми сподіваємося, що Італія послідовно і чітко висловлюватиме свою позицію (щодо поліпшення зв'язків) і буде боротися за те, що неодноразово говорилося в суспільстві, а саме за повне повернення до нормальних відносин між Росією та Європою в цілому", - сказав він.

Путін заявив у четвер, що не бачить непереборних перешкод для відновлення нормальних зв'язків між Росією і ЄС, і що він готовий зіграти свою роль у цьому процесі, якщо Москві не будуть штучно перешкоджати. Він попросив допомогти переконати нове керівництво блоку в тому, що санкції проти Москви були контрпродуктивними.

Прем'єр Конте заявив, що санкції проти Росії не є самоціллю. Він назвав їх тимчасовим заходом і додав, що Італія працює над створенням умов для поліпшення зв'язків.



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