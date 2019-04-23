До причалів порту Одеси вже пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу адміністрації Одеського морського порту.

"У проміжок між 10 і 12 годинами дня в Каботажну гавань були заведені 4 кораблі-учасники багатонаціональних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019": британський есмінець D37 Duncan і три фрегати - Toronto (ВМС Канади), Turgutreis (ВМС Туреччини) і Regele Ferdinand (ВМС Румунії). Після 15 години до причальної стінки із зовнішнього боку Карантинного молу був поставлений американський ракетний есмінець Carney", - вказали в порту.

Як очікується, найближчим часом до перерахованої групи кораблів приєднається флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

За інформацією прес-центру ВМС ЗСУ, завтра, 5 липня, у межах навчань Sea Breeze-2019 на причалі №20 морського вокзалу відбудуться заходи медіа-дня "Морський компонент".

Нагадаємо, кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Маневри стартували 1 липня в північно-західній частині Чорного моря.

Під час навчань від України буде 9 кораблів, 2 літаки та вертольоти.