Sea Breeze-2019: у порт Одеси зайшли вже п'ять кораблів країн НАТО
|11:45 05.07.2019
|Украина
До причалів порту Одеси вже пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу адміністрації Одеського морського порту.
"У проміжок між 10 і 12 годинами дня в Каботажну гавань були заведені 4 кораблі-учасники багатонаціональних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019": британський есмінець D37 Duncan і три фрегати - Toronto (ВМС Канади), Turgutreis (ВМС Туреччини) і Regele Ferdinand (ВМС Румунії). Після 15 години до причальної стінки із зовнішнього боку Карантинного молу був поставлений американський ракетний есмінець Carney", - вказали в порту.
Як очікується, найближчим часом до перерахованої групи кораблів приєднається флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".
За інформацією прес-центру ВМС ЗСУ, завтра, 5 липня, у межах навчань Sea Breeze-2019 на причалі №20 морського вокзалу відбудуться заходи медіа-дня "Морський компонент".
Нагадаємо, кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Маневри стартували 1 липня в північно-західній частині Чорного моря.
Під час навчань від України буде 9 кораблів, 2 літаки та вертольоти.
Ще на цю тему:
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы / Фото, видео
Одну з локацій «Сі-Бриз» довелося змінити через вимогу Росії
Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США
В июле в Украине начнутся учения “Си Бриз-2019”
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
Генштаб ЗСУ розповів про масштаби навчань Sea Breeze-2019
Навчання "Сі Бриз-2019" пройдуть на початку липня 2019 року.
В Одесский порт прибыл ракетный эсминец 6-го флота США USS Porter (DDG-78) - фоторепортаж
В Одесі розпочалась конференція з планування Sea Breese-2018