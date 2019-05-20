В Республике Молдова частично опубликовали результаты расследования Kroll-2 о краже из банковской системы страны миллиарда долларов в 2015 году.

Глава комиссии по расследованию банковского мошенничества Александр Слусарь сообщил, что депутаты решили опубликовать отчет Kroll-2. Отчет опубликован частично. Имена бенефициаров вывода средств остались засекречены, передает УНН.

"Мы долгое время слышали этот миф, что отчет Kroll-2 не может быть опубликован, так как на этом настаивает компания Kroll. Это ложь. Да, это правда, что существует определенная неохота, но в разговоре с нами они отметили, что это никогда не было препятствием для публикации документа. Если бы власти настояли, отчет был бы опубликован", - заявил он.

Напомним, по делу о банковских махинациях в Молдове осужден экс-премьер министр Влад Филат.

Бывший премьер Молдовы Влад Филат, отправленный в отставку из-за коррупции, был задержан 15 октября 2015 года в парламенте. Незадолго до этого, депутаты по настоянию генерального прокурора страны лишили В.Филата неприкосновенности. Экс-премьера Молдовы обвинили в пассивной коррупции и получении выгоды из своего влияния. Основанием для открытия дела стала явка с повинной бизнесмена Илана Шора. Тот рассказал, что В.Филат вымогал у него деньги, вещи и услуги на сотни миллионов долларов.