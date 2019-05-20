Українським морякам у Лефортово не дають зустрічатися навіть на прогулянці - адвокат

10:39 05.07.2019   Крым

Військовополонені моряки, яких Росія утримує в Лефортово, позбавлені можливості спілкуватись між собою, дзвонити, а листи від рідних отримують з затримкою в 2-3 місяці.

Про це розповів в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу координатор групи адвокатів у справі українських військовополонених моряків Микола Полозов, відповідаючи на питання, хто і як забезпечує полонених всім необхідним в Москві. Водночас, підкреслив адвокат, держава допомагає їм та їх родинам фінансово, а волонтери раз на два тижні приносять продукти.

“Всі моряки перебувають в слідчому ізоляторі Лефортово, всі вони між собою розділені, і єдина можливість у моряків побачитись один з одним, це безумовно суди, куди їх привозять четвірками. Інших можливостей спілкуватись немає, навіть на прогулянку їх виводять в різні місця, в різні приміщення”, - розповів адвокат.

Він також повідомив, що практично з самого початку була налагоджена взаємодія з волонтерами. Спочатку це були переважно кримські татари, які особисто зіштовхнулись з репресивним апаратом РФ. Наразі координацію волонтерів в Москві здійснює журналіст Вікторія Івлєва, яка з помічниками купує раз на два тижні індивідуальні набори продуктів.

Крім того, допомогу надають консули України, які можуть зустрічатись раз на місяць з моряками та які забезпечують їх фінансами. Також морякам передаються передплачені телефонні картки. “На жаль, не всім дозволили подзвонити, лише деяким. Картки є у всіх і у випадку отримання дозволу це можна буде зробити”, - розповів адвокат.

За словами Полозова, полоненим допомагають і в подоланні адміністративних бар'єрів. Наприклад, для того, аби відбулось весілля одного з моряків Віктора Беспальченка з нареченою Тетяною, процедура розроблялась і готувалась спільно адвокатами та консулами п'ять місяців.

“Звичайно, найважче для моряків - це відсутність комунікації. Побачення категорично не дають, хоча всі регулярно пишуть відповідні заяви — і самі моряки, і адвокати. Телефонні дзвінки за сім місяців дозволили лише п'ятьом - це поранені і ті моряки, у кого в сім'ях трапились важкі життєві ситуації”, - повідомив Полозов.

Щодо листування, за словами адвоката, формально обмежень бути не може, але на практиці кожен лист проходить цензуру. Враховуючи велику кількість листів, які отримують моряки не лише від родичів, а й з усього світу, то виникають певні проблеми. Незважаючи на прохання адвокатів, аби листи родичів ставились в пріоритет, затримка становить кілька місяців. “Листування йде з запізненням в 2-3 місяці. Тобто зараз квітневі листи від моряків відправляються родичам і навпаки”, - уточнив Полозов.

Стосовно настрою українських військових, адвокат повідомив: “Моральний дух дуже хороший. Я пов'язую це з тим, що все ж таки вони військові, а не цивільні люди, плюс вони моряки, які треновані перебувати в замкненому просторі. Зазвичай в ув'язненого через 6-7 місяців починається криза, і він розуміє, що надовго залишається в чотирьох стінах. У моряків навпаки зараз підйом, вони вірять, що буде знайдений спосіб, коли вони повернуться додому. Всі вони вірять і сподіваються саме на це”.

Полозв розповів і про позитивні новини. Зокрема, Василю Сороці, якого кілька місяців тому прооперували в цивільній клініці, вдалося відновити руку після складної операції з пересадки сухожилля. “Зараз чутливість руки відновилась, він може рухати рукою, згинати-розгинати пальці”, - повідомив адвокат.

Нажаль, для інших двох поранених Андрія Ейдера та Андрія Артеменка тюремне керівництво не дало згоду на додаткове обстеження в незалежній цивільній клініці. За словами медиків, больовий синдром від осколків начебто не викликає побоювань.



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