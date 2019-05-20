У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова

10:21 05.07.2019   Крым

Російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з проханням надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя.

Також активісти збирають підписи із закликом урятувати Бекірова. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву активіста Костянтина Котова, передає Укрінформ.

"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібне спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО – не допомагає", – сказав він.

Також активіст додав, що на сайті change.org розміщена петиція, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова з СІЗО.

"Автор петиції – лікар, і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін'юст. Саме Мін'юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення і туди. Москальковій уже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", – сказав Котов.

У Міністерстві охорони здоров'я Росії поки що не коментували звернення активістів.

Як повідомлялося, напередодні "суд" в анексованому Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму. Підконтрольна Росії “прокуратура Криму” підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний “суд” Сімферополя заарештував Бекірова. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.



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