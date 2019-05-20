У Росії збирають підписи за звільнення з СІЗО тяжкохворого активіста Бекірова
|10:21 05.07.2019
|Крым
Російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з проханням надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя.
Також активісти збирають підписи із закликом урятувати Бекірова. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву активіста Костянтина Котова, передає Укрінформ.
"Нам здалося, що в ситуації з Бекіровим допоможе саме МОЗ: вони, як фахівці, повинні розуміти, що йому потрібне спеціалізоване лікування. Та допомога, яка йому надається в СІЗО – не допомагає", – сказав він.
Також активіст додав, що на сайті change.org розміщена петиція, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова з СІЗО.
"Автор петиції – лікар, і вона звертається до лікарів. Ще один адресат петиції – це Мін'юст. Саме Мін'юст повинен дозволити, щоб Бекіров отримав необхідну медичну допомогу. Думаємо, через деякий час подамо звернення і туди. Москальковій уже звернення подавали кілька місяців тому: адекватної реакції не було", – сказав Котов.
У Міністерстві охорони здоров'я Росії поки що не коментували звернення активістів.
Як повідомлялося, напередодні "суд" в анексованому Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його в лікарню.
Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовляється госпіталізувати активіста, який перебуває в сімферопольському СІЗО анексованого Криму. Підконтрольна Росії “прокуратура Криму” підтримала відмову ФСБ в госпіталізації Бекірова.
Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний “суд” Сімферополя заарештував Бекірова. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.
Ще на цю тему:
Облавы в Крыму: В Судаке оккупанты задержали крымского татарина
Кримського блогера Мемедемінова перевели у спецблок СІЗО
За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків
"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ
Канадські депутати виступили на захист кримських татар
Крымские оккупанты обвинили в "экстремизме" адвоката из Симферополя
Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
Тяжкохворий Бекіров майже нічого не їсть - адвокат