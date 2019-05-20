В Киеве правозащитники и активисты 4 июля 2019 года собрались в офисе Крымской правозащитной группы, чтобы поддержать украинского активиста Владимира Балуха, который ранее объявил голодовку в российской колонии, и, по его просьбе, передать вышиванку его внуку Тимофею в аннексированный Россией Крым.

«Сегодня украинские крымчане собрались, чтобы передать ему слова поддержки и выполнить его волю. 2 июля адвокат Ольга Динзе посетила его после того, как его выпустили из ШИЗО. И он попросил, чтобы его маленький внук Тимофей получил из Киева украинскую вышиванку. И именно сегодня мы передаем эту вышиванку от нас, от украинцев, в Крым. Мы уверены, что маленький Тимофей очень скоро в украинской вышиванке будет встречать Владимира Балуха у себя дома», – сказала в начале мероприятия координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Crimean Human Rights Group.

Свои слова поддержи также выразила юрист Хельсинского союза по правам человека из Ялты Дарья Свиридова, главный редактор газеты «Кримська світлиця» Андрей Щекун, украинский активист из Севастополя Игорь Мовенко, журналистка из Керчи Елена Лысенко и другие.