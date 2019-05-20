Американский сервис поиска отелей перестал показывать жилье в Крыму
|09:18 05.07.2019
|Крым
Никто из провайдеров не обслуживает указанное направление, сообщает Kayak.
Один из популярнейших туристических метапоисковиков, онлайн-сервис по поиску авиабилетов, брони отелей и аренде автомобилей Kayak исключил оккупированный Россией Крым из результатов выдачи, передает Сегодня.
На данный момент через сервис невозможно найти жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах Крыма ни на какие даты. Американский поисковик турпакетов и круизов выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов".
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