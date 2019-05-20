Американский сервис поиска отелей перестал показывать жилье в Крыму

09:18 05.07.2019   Крым

Никто из провайдеров не обслуживает указанное направление, сообщает Kayak.

Один из популярнейших туристических метапоисковиков, онлайн-сервис по поиску авиабилетов, брони отелей и аренде автомобилей Kayak исключил оккупированный Россией Крым из результатов выдачи, передает Сегодня.

На данный момент через сервис невозможно найти жилье в Ялте, Севастополе, Алуште, Симферополе и других городах Крыма ни на какие даты. Американский поисковик турпакетов и круизов выдает сообщение: "Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов".



Ще на цю тему:

12:16 05.07.2019
Чешские спецслужбы заинтересовались россиянином из-за Крыма
09:47 05.07.2019
В аннексированный Крым передали вышиванку внуку Владимира Балуха
16:29 04.07.2019
Межведомственная группа будет снижать уровень бедности в оккупированном Крыму
13:21 04.07.2019
Аннексированный Крым вошел в число регионов с наибольшим распространением ВИЧ
12:53 04.07.2019
Жителі окупованого Армянська запланували мітинг з приводу проблем з водою
08:20 04.07.2019
Україна заявила в ІМО про незаконну діяльність Російського морського регістру судноплавства в Криму
16:00 03.07.2019
Думка: На Крим чекає "балтійська модель"
11:37 02.07.2019
Аннексированному Крыму больше не наливать
10:13 02.07.2019
Русский дух в Крыму: в сети показали фото победы над туризмом / Фото
08:21 02.07.2019
В оккупированном Крыму решили, что будут принимать по 10 млн туристов в год
20:00 01.07.2019
В СИЗО Симферополя оккупанты ввели карантин из-за кори
18:15 01.07.2019
Новости курорта: В Севастополе увеличат число патрулей на улицах в связи с обилием пьяных граждан
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:59 05.07.2019
У Тбілісі на площі перед парламентом організували рок-концерт проти "російської окупації"
20:00 04.07.2019
На авиарынок Грузии возвращается турецкая авиакомпания AtlasGlobal
19:20 04.07.2019
Прокуратура Грузії кваліфікувала штурм парламенту як спробу перевороту
15:20 04.07.2019
ЮВО: Боевые стрельбы из штатного вооружения на полигонах в Абхазии выполняли российские военнослужащие
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 05.07.2019
В Молдове частично опубликовали отчет о краже миллиарда
12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
08:52 04.07.2019
Президент Молдовы требует, чтобы генпрокурор подал в отставку
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
Всі новини країни
Россия Россия
10:58 05.07.2019
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС
20:20 04.07.2019
Россияне массово продают малый бизнес
19:40 04.07.2019
ЮВО: Подводный спецназ Каспийской флотилии учился уничтожать водолазов условного противника
19:00 04.07.2019
ЮВО: Армейская авиация перебросила аэромобильные группы в тыл условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
18:50 03.07.2019
Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро
17:10 03.07.2019
Румыния обещает Молдове помочь решить «приднестровский вопрос»
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
08:53 05.07.2019
Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
14:36 03.07.2019
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Відео
Всі новини країни
Украина Украина
12:16 05.07.2019
Чешские спецслужбы заинтересовались россиянином из-за Крыма
11:45 05.07.2019
Sea Breeze-2019: у порт Одеси зайшли вже п'ять кораблів країн НАТО
11:19 05.07.2019
Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ
10:39 05.07.2019
Українським морякам у Лефортово не дають зустрічатися навіть на прогулянці - адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд