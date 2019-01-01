Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма

08:53 05.07.2019   Турция

В Министерстве иностранных дел Турции обвинили американское издание Washington Post в популяризации идей терроризма после того, как американское издание опубликовало статью одного из лидеров Рабочей партии Курдистана.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Турции, передает УНН.

"Один из главарей РПК, которая входит в список террористических организаций многих стран, в том числе Соединенных Штатов, и который жестоко расправился с десятками тысяч невинных людей, сегодня публично прибегнул к пропаганде терроризма с помощью Washington Post", - говорится в заявлении.

Так, в МИД заявили, что, опубликовав такой материал, Washington Post нарушил принцип самого важного обязательства международного сообщества в борьбе с терроризмом.

"Такой подход, который является инструментом террористической пропаганды РПК для терроризма и противоречит уровню чувствительности отношения к ИГИЛ, Аль-Каиде и другим террористическим организациям, является новым и серьезным примером лицемерия в борьбе с терроризмом", - подчеркнули дипломаты.



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