Турция обвиняет Washington Post в пропаганде терроризма
|08:53 05.07.2019
|Турция
В Министерстве иностранных дел Турции обвинили американское издание Washington Post в популяризации идей терроризма после того, как американское издание опубликовало статью одного из лидеров Рабочей партии Курдистана.
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Турции, передает УНН.
"Один из главарей РПК, которая входит в список террористических организаций многих стран, в том числе Соединенных Штатов, и который жестоко расправился с десятками тысяч невинных людей, сегодня публично прибегнул к пропаганде терроризма с помощью Washington Post", - говорится в заявлении.
Так, в МИД заявили, что, опубликовав такой материал, Washington Post нарушил принцип самого важного обязательства международного сообщества в борьбе с терроризмом.
"Такой подход, который является инструментом террористической пропаганды РПК для терроризма и противоречит уровню чувствительности отношения к ИГИЛ, Аль-Каиде и другим террористическим организациям, является новым и серьезным примером лицемерия в борьбе с терроризмом", - подчеркнули дипломаты.
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