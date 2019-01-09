Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
|08:01 05.07.2019
Истребитель Су-27 из дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в воздух на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который летел над нейтральными водами Черного моря и приближался к границе РФ.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - сообщили в военном ведомстве, сообщает ТАСС.
В Минобороны подчеркнули, что экипаж российского истребителя "приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы РФ".
При этом Су-27 соблюдал международные правила использования воздушного пространства и после выполнения поставленной задачи вернулся на аэродром базирования.
В середине июня российские истребители Су-27 поднимались в воздух для перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей.
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