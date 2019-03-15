Упрощение процедуры получения иностранцами российских виз не увеличит количество иностранных туристов в оккупированном Крыму.

Это связано с "постоянным запугиванием властей иностранных государств своих граждан" из-за возможных поездок в оккупированный Крым, заявила сегодня, 4 июля, на еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Крыминформ.

«Вопрос касательно Крыма и облегчения визового режима. Суть не в облегчении или изменении оформления визы российской для иностранных туристов, которые собираются посетить Крым. Это вопрос прямого запрета или угроз со стороны целого ряда стран, в основном это страны Европейского союза, США, Канада и Австралия, своим гражданам, – сказала Захарова. – Просто в ручном режиме запугивают, отговаривают, вводят санкции в отношении компаний. Облегчение визового режима в данном случае не будет какой-либо панацеей, потому что людей просто впрямую запугивают и отговаривают».

По ее словам, кроме "запугивания", официальные лица делают предупреждения, как непосредственно гражданам, так и туристическим компаниям. «Мы видим это во всем, от обозначения Крыма в туристических маршрутах в интернете и на сайтах компаний, до прямых предупреждений, которые даются официальными лицами перед началом туристического сезона. Или вообще без привязки к какому-то поводу туристическим агентам, компаниям, ассоциациям, либо непосредственно гражданам», – подчеркнула она.

Захарова добавила, что облегчения визового режима – это вопрос к миграционным службам. Данный вопрос необходимо обсуждать в рамках межведомственного взаимодействия, в частности, это должны обсуждать представители федеральной миграционной службы, правоохранительных органов и министерства иностранных дел.