Український активіст Володимир Балух написав листа, в якому він попросив не втручатися в сферу діяльності адвокатів Ольги та Дмитра Дінзе.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе в Facebook, публікуючи фото листа Балуха, передає УНН.

"Лист громадянина України Балуха В.Г. для розуміння ситуації, в якій йде робота по захисту його інтересів і прав. Багато хто не розуміє, що лізти у захист не етично", - написав захисник.

У листі Балух звертається до консульства України в РФ.

"Мені стало відомо, що ініціатором відвідування мене в колонії адвокатом Берманом Д.Б. стала Вікторія Івлєва (російська правозахисниця - УНН) без узгодження з моїми адвокатами Дінзе О.Н. і Дінзе Д.В.

При цьому, в ході спілкування зі мною адвокатом Берманом Д.Б. не була отримана моя згода на поширення конфіденційної інформації, повідомленої мною, крім інформації про оголошення протестного голодування", - йдеться в листі політв'язня.

Він також написав, що доводить до відома, що його інтереси, у тому числі в колонії, представляють адвокати Дінзе О.Н. і Дінзе Д.В.

"Прошу не втручатися у сферу діяльності адвокатів Дінзе, що діють в моїх інтересах і з моєї особистої згоди, інших адвокатів та інших осіб, в тому числі Вікторії Івлєвої, і священнослужителів, крім мого духовного наставника, архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента", - заявив Балух.

Нагадаємо, 27 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодовку.

А 28 червня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що повторне голодування небезпечно для життя українського політв'язня Володимира Балуха.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію, прапор України, який був на подвір'ї його будинку.