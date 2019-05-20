Оккупанты заявляют, что с начала года железная дорога Крыма перевезла 1,6 млн человек
|20:40 04.07.2019
|Крым
Около 1,6 млн человек воспользовались услугами "Крымской железной дороги" в первом полугодии 2019 года.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу "КЖД".
«С начала года услугами железнодорожного транспорта воспользовалось 1,6 миллиона крымчан и гостей полуострова, что выше уровня прошлого года на 11%», – привели данные в пресс-службе.
Только в июне текущего года со станций и вокзалов КЖД отправлено 340 тысяч пассажиров, что больше планового показателя на 30 тысяч человек или на 9%.
«Пассажирооборот составил 15,5 миллионов пассажирокилометров, что выше плана и уровня прошлого года на 18%», – добавили в КЖД.
В пресс-службе уточнили, что с начала 2019 года график движения пригородных поездов по отправлению, проследованию и прибытию выполняется выше уровня прошлого года.
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