Россияне массово продают малый бизнес
|20:20 04.07.2019
|Россия
Российские предприниматели массово продают свои компании.
В апреле—июне 2019 года количество объявлений о продаже бизнеса под ключ в сравнении со вторым кварталом прошлого года выросло на 27%, пишет ghall.com.
За последний год цены на предприятия на сервисе «Авито» упали на 8%.
«Компанию под ключ можно купить сейчас в среднем за 3,05 миллиона рублей», — сообщается в заключении аналитиков «Авито».
В ряде крупных городов цены снизились гораздо сильнее средних по России. Например, в Екатеринбурге стоимость готового бизнеса упала на 23%, а в Тюмени и Санкт-Петербурге — на 25%. Специалисты фиксируют падение цен почти во всех сегментах: интернет-магазины подешевели на 39%, заведения общепита — на 11%, производства — на 6%.
На фоне снижения стоимости, как отмечают аналитики, желающих купить бизнес под ключ стало немного больше. За год их число увеличилось на 6%.
Ранее российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что причиной закрытия мелкого бизнеса зачастую становятся действия банкиров, передает «Национальная служба новостей». По мнению бизнесмена, банковские деятели намеренно «уничтожают» собственников предприятий.
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