На авиарынок Грузии возвращается турецкая авиакомпания AtlasGlobal
|20:00 04.07.2019
|Грузия
После годичной паузы турецкая авиакомпания AtlasGlobal возвращается на авиарынок Грузии.
По заявлению заместителя генерального менеджера компании-оператора аэропортов Тбилиси и Батуми, TAV Georgia, Теи Закарадзе, авиакомпания с 16 июля начнет выполнять регулярные авиарейсы Стамбул-Тбилиси-Стамбул,и будет летать по частоте 7 раз в неделю, сообщает Бизнес.Грузия.
Полеты будут осуществляться из нового аэропорта Стамбула, поскольку AtlasGlobal базируется в аэропорте "Стамбул".
Авиакомпания AtlasGlobal покинула авиарынок Грузии с 26 апреля 2018 года.
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