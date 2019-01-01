После годичной паузы турецкая авиакомпания AtlasGlobal возвращается на авиарынок Грузии.

По заявлению заместителя генерального менеджера компании-оператора аэропортов Тбилиси и Батуми, TAV Georgia, Теи Закарадзе, авиакомпания с 16 июля начнет выполнять регулярные авиарейсы Стамбул-Тбилиси-Стамбул,и будет летать по частоте 7 раз в неделю, сообщает Бизнес.Грузия.

Полеты будут осуществляться из нового аэропорта Стамбула, поскольку AtlasGlobal базируется в аэропорте "Стамбул".

Авиакомпания AtlasGlobal покинула авиарынок Грузии с 26 апреля 2018 года.