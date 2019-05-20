В ближайшее время в оккупированном Крыму могут появиться "независимые от внешних влияний" сервисы бронирования авиабилетов и отелей.

Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал "министр курортов и туризма" оккупированного Крыма Вадим Волченко, комментируя ограничение предложений рядом сервисов по бронированию мест размещения на полуострове, пишут Примечания.

Ранее сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в оккупированном Крыму, что следует из данных на сайтах туристических поисковиков. Кроме того, одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner прекратила продажу билетов в Крым. Вместе с тем, в пресс-службе подразделения Skyscanner в России сообщили, что причиной могли стать технические неполадки и специалисты выясняют причины сбоя.

"Есть колоссальный запрос на независимую от внешних — не российских — влияний систему бронирования. Насколько мне известно, минимум две очень серьезные структуры занимаются разработкой такого сервиса. И я уверен в том, что все подстегивает к тому, чтобы сделать это быстрее", — сказал он.

Впрочем, по словам "министра", и в настоящее время функционируют "российские сервисы, которые обеспечивают бронирование и не зависят от внешних влияний".

Ранее оккупанты в Крыму анонсировали создания IT-кластера по аналогии с «Силиконовой долиной» в США.