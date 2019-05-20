Прокуратура Грузії кваліфікувала штурм парламенту як спробу перевороту
|19:20 04.07.2019
|Грузия
Генпрокуратура Грузії перекваліфікувала справу про спробу штурму парламенту 20-21 червня в Тбілісі в справу про спробу перевороту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".
Певні особи "намагалися влаштувати державний переворот з метою захоплення влади", - заявила прокуратура.
"На першому етапі здійснення цієї спроби передбачалося взяття штурмом будівлі парламенту, за яким мали послідувати подальші дії із захоплення влади. Цю спробу нейтралізували зусиллями правоохоронних органів", - йдеться в заяві прокуратури.
У документі сказано, що слідство триватиме за ст. 225 (організація масових заворушень) і ст. 315 КК Грузії (змова або заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу країни).
Нагадаємо, через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей.
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