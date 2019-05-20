Генпрокуратура Грузії перекваліфікувала справу про спробу штурму парламенту 20-21 червня в Тбілісі в справу про спробу перевороту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".

Певні особи "намагалися влаштувати державний переворот з метою захоплення влади", - заявила прокуратура.

"На першому етапі здійснення цієї спроби передбачалося взяття штурмом будівлі парламенту, за яким мали послідувати подальші дії із захоплення влади. Цю спробу нейтралізували зусиллями правоохоронних органів", - йдеться в заяві прокуратури.

У документі сказано, що слідство триватиме за ст. 225 (організація масових заворушень) і ст. 315 КК Грузії (змова або заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу країни).

Нагадаємо, через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.

Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.

Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей.