В аннексированном Россией Крыму российские военные учатся прикрывать военные объекты от ударов беспилотников противника, а также поражать дроны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает Информационное Сопротивление.

«Боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания. Расчеты радиоэлектронной борьбы «Житель», «Красуха» и «Борисоглебск» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи «дронов противника», – говорится в сообщении оккупантов.

Кроме того, в ходе учения военные страны-агрессора «отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи противника для последующего их огневого поражения».

Вчера стало известно, что российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в аннексированном Крыму.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Ранее, что украинский дипломат Дмитрий Кулеба указал на вариант деоккупации Крыма. По его словам, это может происходить по так называемой «балтийской» модели.