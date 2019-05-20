В РФ готовятся к наступлению «боевых дронов» на Крым
|16:10 04.07.2019
|Крым
В аннексированном Россией Крыму российские военные учатся прикрывать военные объекты от ударов беспилотников противника, а также поражать дроны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает Информационное Сопротивление.
«Боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания. Расчеты радиоэлектронной борьбы «Житель», «Красуха» и «Борисоглебск» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи «дронов противника», – говорится в сообщении оккупантов.
Кроме того, в ходе учения военные страны-агрессора «отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи противника для последующего их огневого поражения».
Вчера стало известно, что российские военные привели в боевую готовность подразделения противовоздушной обороны в аннексированном Крыму.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Ранее, что украинский дипломат Дмитрий Кулеба указал на вариант деоккупации Крыма. По его словам, это может происходить по так называемой «балтийской» модели.
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