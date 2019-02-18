Учения «Си Бриз - 2019»: морпехи Украины и США провели боевые стрельбы / Фото

15:55 04.07.2019   Украина

Минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США в рамках международных учения «Си Бриз - 2019» провели боевые стрельбы по определенным целям.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Флот 2017.

Военнослужащие вели стрельбу по определенным целям, которые находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций. Задачи усложнялись вводными руководства учений, поэтому некоторые цели определялись согласно информации артиллерийской разведки и корректировки огня в процессе выполнения стрельб.

Стрельбы проводились согласно нормативам и в условиях лимита времени.

Фото Ларисы Малой



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