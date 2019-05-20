Согласно постановлению т.н. "Совета министров" оккупированного Крыма от 4 июля будет создана Межведомственная рабочая группа по разработке и реализации мероприятий, направленных на снижение уровня бедности на территории аннексированного полуострова.

Соответствующие документы размещены на сайте "Совета министров", пишет КИА.

Основными задачами рабочей группы являются: проведение оценки реального уровня и структуры бедности по оккупированному Крыму; подготовка предложений о возможностях перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся граждан; подготовка и рассмотрение предложений в части повышения реальных доходов граждан, снижения уровня бедности и повышения качества жизни граждан; подготовка проекта плана мероприятий, направленных на увеличение доходов граждан и снижение бедности.