ЮВО: Подводный спецназ Каспийской флотилии учился уничтожать водолазов условного противника
|19:40 04.07.2019
|Россия
Военнослужащие отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии выполнили стрельбы под водой из специального оружия во взаимодействии с экипажем противодиверсионного катера многоцелевого назначения «Грачонок».
Учения проводились в условиях, максимально приближенных к боевым на оборудованных участках морского побережья в акватории Каспийского моря, передает пресс-служба Минобороны России.
Экипаж «Грачонка», используя новейшее вооружение и корабельные системы, обнаружил подводных пловцов, применив поисково-спасательный комплекс «Кальмар» с телеуправляемым подводным аппаратом.
Также водолазы использовали новейшие водолазные комплекты с замкнутой системой дыхания, подводные бронежилеты, огнестрельное оружие подводной стрельбы для уничтожения живой силы условного противника: пистолет СПП-1, гранатомет ДП-61, автомат АПС-55, с помощью которого на большой глубине возможно уничтожение цели на дистанции до 10 метров.
В ходе тренировок пловцы одиночно и в составе групп погрузились на расчетную глубину в Каспийском море, отработав уничтожение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, выполнили стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням, имитирующих водолазов.
Помимо выполнения учебных задач и тренировок бойцы ПДСС обеспечивают безопасность кораблей Каспийской флотилии в пунктах базирования, а также во время стоянок на незащищенных рейдах в Каспийском море.
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