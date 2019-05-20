ЮВО: Армейская авиация перебросила аэромобильные группы в тыл условного противника
|19:00 04.07.2019
|Россия
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) впервые отработали скрытную переброску аэромобильных групп горного мотострелкового соединения ЮВО в тыл условного противника на полигоне Молькино на Кубани.
По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили условную диверсионную группу. Для уничтожения диверсантов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы в заданный район, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В тылу условного противника личный состав аэромобильных групп сосредоточенным огнем выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также минометных комплексов 2С12 «Сани».
Кроме того, для обеспечения связи в полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и применению портативной спутниковой станции «Белозер».
В рамках учения расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в условном минном поле.
Военные медики выполнили эвакуацию «раненого» с поля боя, оказав первую медицинскую помощь.
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