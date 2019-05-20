Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) впервые отработали скрытную переброску аэромобильных групп горного мотострелкового соединения ЮВО в тыл условного противника на полигоне Молькино на Кубани.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили условную диверсионную группу. Для уничтожения диверсантов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» доставили аэромобильные группы в заданный район, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В тылу условного противника личный состав аэромобильных групп сосредоточенным огнем выполнил стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В и 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», а также минометных комплексов 2С12 «Сани».

Кроме того, для обеспечения связи в полевых условиях военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и применению портативной спутниковой станции «Белозер».

В рамках учения расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» обеспечили прикрытие воздушного пространства от низколетящих целей, а инженерно-саперные подразделения оборудовали проход в условном минном поле.

Военные медики выполнили эвакуацию «раненого» с поля боя, оказав первую медицинскую помощь.