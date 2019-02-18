Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы / Фото, видео
|15:05 04.07.2019
|Украина
Утром 4 июля в Одесский морской порт вошли все четыре корабля НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море.
Как сообщает "Думская", первым в Одессу прибыли флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan, передает Думская/
Спустя час в порту пришвартовался турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand.
В порту Одессы корабли пробудут до 8 июля. 7 июля жители и гости города смогут попасть на экскурсию на канадский фрегат Toronto.
Кроме того, все четыре корабля примут участие в международных учениях Си Бриз-2019.
Фото, видео Думская
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