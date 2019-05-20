ЮВО: 40 самолетов высадят десант на полигон оккупированного Крыма
|18:40 04.07.2019
|Крым
Воздушно-десантные войска (ВДВ) и Военно-транспортная авиация проведут 11 июля совместное учение, которое предполагает десантирование в оккупированном Крыму более 2 тысяч военнослужащих.
"От Воздушно-десантных войск в учении принимает участие более 2 тысяч военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового горного соединения. От Военно-транспортной авиации к учению будет привлечено около 40 самолетов Ил-76", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России, пишет Интерфакс.
"11 июля на аэродромах вылета "Иваново" и "Ульяновск" военнослужащие ВДВ загрузятся в самолеты Ил-76, после чего совершат перелет в назначенные районы и выполнят практическое десантирование с малых высот (600-900 метров) на полигоне "Опук" (оккупированный Крым)", - сообщили в Минобороны РФ.
Особенностью учений станет выполнение экипажами Военно-транспортной авиации десантирования двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом с интервалами в 100 метров, отмечается в сообщении.
"В завершении тактического эпизода подразделения ВДВ отработают захват объектов условного противника на земле, а экипажи Ил-76 выполнят имитацию посадки "по-афгански" на полевой аэродром на полигоне. Летчики выполнят заход на посадку с максимальным градиентом", - сообщили в Минобороны.
Ще на цю тему:
ЮВО: Зенитчики уничтожили ракеты и беспилотники условного противника в горах Карачаево-Черкесии
ЮВО: Боевые стрельбы из штатного вооружения на полигонах в Абхазии выполняли российские военнослужащие
ЮВО: Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» в оккупированном Крыму учились уничтожать крылатые ракеты
ЮВО: Морпехи КФл освоили навыки экстремального вождения самоходных орудий в горах Дагестана
ЮВО: За полгода на учениях в непризнанной Абхазии израсходовали около 2 млн боеприпасов
ЮВО: В Крыму специалисты РЭБ отработали прикрытие военных объектов от нападения дронов
Корабли и авиация страны-агрессора отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
ЮВО: Танкисты 49-й армии отработают подводное вождение бронетехники