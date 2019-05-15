Чемпионат Южного федерального округа по парусному спорту, в рамках которого пройдут гонки на яхтах олимпийских классов, впервые пройдет в оккупированном Севастополе.

Чемпионат состоится в июле, сообщил ТАСС председатель федерации парусного спорта города Валерий Зубков.

"С 8 июля будет чемпионат ЮФО. Севастополь принимает [чемпионат округа] в первый раз. Гонки будут проходить на яхтах олимпийских классов - 10 номинаций", - сказал Зубков.

Он уточнил, что ожидается участие более чем 200 спортсменов из регионов ЮФО.

Собеседник добавил, что со 2 по 7 июля в городе также проходят чемпионат и первенство Севастополя по парусному спорту. В них участвуют более 150 человек, в том числе порядка 80 детей. Гонки проходят на внешнем рейде Севастополя, в районе бухты Круглая.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в Республике Крым создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта.

Федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн. Важным направлением является развитие спортивного яхтинга.