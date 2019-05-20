На терміналі «Евері» уперше пришвартовані одночасно три танкери / Фото

17:00 04.07.2019   Украина

На перевантажувальному терміналі ТОВ «Евері» у Миколаївському морському порту вперше здійснено швартування одночасно трьох танкерів.

«Завдяки розвиненому технологічному устаткуванню танкер для вантажних робіт можна швартувати на будь-якому з п'яти причалів ММТП. Нині проводиться робота з розробки проекту прокладання трубопроводу до причалу №7 з урахуванням будівництва проміжної насосної станції на території порту для збільшення потужності навантаження на віддалених причалах. У планах АМПУ будівництво пірсового причалу на стику причалів №6 і №7, одна сторона якого буде відведена для навантаження рослинних олій», ― повідомила компанія в Facebook, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, така технологія швартування і завантаження танкерів дозволяє зменшити час простоювання судна на рейді в очікуванні конкретного вільного причалу і дозволяє проводити вантажні операції відразу на декількох танкерах.

У травні термінал «Евері» уперше здійснив завантаження танкера рослинною олією одночасно по олієпроводу з берега і з судна на судно.

ТОВ «Евері» оперує перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту (причал №3). Термінал надає послуги перевалки і зберігання нерафінованої олії соняшникової, олії соєвої, олії рапсової, меляси бурякової. Сумарна ємність резервуарного парку терміналу становить 175 тис. кубометрів (40 резервуарів, обсяг зберігання ― до 160 тис. тонн). Річна перевантажувальна потужність резервуарного парку ― 1,6 млн тонн. Термінал у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 0,8% ― до 1,303 млн тонн. Термінал входить до складу групи компаній «Орексім».

У лютому 2019 року південнокорейська Posco Daewoo Corporation підписала угоду про придбання нового зернового терміналу групи «Орексім» у Миколаївському морському порту. Після закриття угоди частка корейської компанії складе 75%. Новий термінал потужністю одноразового зберігання понад 140 тис. тонн буде введений в експлуатацію 16 липня 2019 року.


Фото: EVERI Marine Terminal, Facebook



Ще на цю тему:

12:51 03.07.2019
Бердянский порт принял судно с крупнейшей партией лопастей ветрогенераторов
08:27 03.07.2019
Украинские морпорты получили $1,7 миллиарда дохода
09:40 01.07.2019
З українського Чорноморська до італійського Барі буде ходити пором / Фото
17:20 26.06.2019
У січні-травні морпорти України скоротили суднооборот на 1%
10:55 26.06.2019
Украина разработала проект Правил безопасной погрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах
12:59 20.06.2019
В Херсонском порту возобновлено эксплуатационное дноуглубление
13:26 19.06.2019
CHEC завершила дноуглубление в порту «Черноморск»
15:19 14.06.2019
В Одесском порту начался «высокий сезон» пассажирских перевозок
14:45 10.06.2019
Україна стане учасником програми технічного співробітництва IMO і ЄБРР
12:57 06.06.2019
Портам Украины надо готовиться к росту заходов судов Newcastlemaх
17:23 04.06.2019
В мае Мариупольский порт нарастил перевалку стройматериалов, чугуна и зерна
19:01 03.06.2019
UPF 2019: Майже 100% українських морських портів відповідають міжнародним нормам безпеки
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
Всі новини країни
Греция Греция
17:40 04.07.2019
Греция не будет запрещать швартовку российских военных кораблей в своих портах
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.07.2019
ЮВО: Боевые стрельбы из штатного вооружения на полигонах в Абхазии выполняли российские военнослужащие
11:14 04.07.2019
Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
20:00 03.07.2019
Число россиян, планирующих купить квартиру в Грузии, за полгода выросло в 5 раз
19:40 03.07.2019
ЮВО: За полгода на учениях в непризнанной Абхазии израсходовали около 2 млн боеприпасов
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:35 04.07.2019
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
08:52 04.07.2019
Президент Молдовы требует, чтобы генпрокурор подал в отставку
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
13:19 03.07.2019
У Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 04.07.2019
ЮВО: Армейская авиация перебросила аэромобильные группы в тыл условного противника
18:00 04.07.2019
ЮВО: Зенитчики уничтожили ракеты и беспилотники условного противника в горах Карачаево-Черкесии
17:20 04.07.2019
ЮВО: За месяц проведено более 15 тысяч занятий по боевой подготовке военнослужащих
16:00 04.07.2019
У НАТО завтра обговорять призупинення Росією участі в ДРСМД
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:59 04.07.2019
У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
18:50 03.07.2019
Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро
17:10 03.07.2019
Румыния обещает Молдове помочь решить «приднестровский вопрос»
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
13:56 04.07.2019
Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
14:36 03.07.2019
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Відео
14:35 02.07.2019
Воронченко: Учения «Си Бриз-2019» - еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 04.07.2019
ЮВО: 40 самолетов высадят десант на полигон оккупированного Крыма
18:20 04.07.2019
Чемпионат ЮФО по гонкам на олимпийских яхтах впервые пройдет в оккупированном Севастополе
17:00 04.07.2019
На терміналі «Евері» уперше пришвартовані одночасно три танкери / Фото
16:40 04.07.2019
Холера в Севастополі: за рік без очисних споруд вода в морі погіршилася в 20 разів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд