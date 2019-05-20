На перевантажувальному терміналі ТОВ «Евері» у Миколаївському морському порту вперше здійснено швартування одночасно трьох танкерів.

«Завдяки розвиненому технологічному устаткуванню танкер для вантажних робіт можна швартувати на будь-якому з п'яти причалів ММТП. Нині проводиться робота з розробки проекту прокладання трубопроводу до причалу №7 з урахуванням будівництва проміжної насосної станції на території порту для збільшення потужності навантаження на віддалених причалах. У планах АМПУ будівництво пірсового причалу на стику причалів №6 і №7, одна сторона якого буде відведена для навантаження рослинних олій», ― повідомила компанія в Facebook, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, така технологія швартування і завантаження танкерів дозволяє зменшити час простоювання судна на рейді в очікуванні конкретного вільного причалу і дозволяє проводити вантажні операції відразу на декількох танкерах.

У травні термінал «Евері» уперше здійснив завантаження танкера рослинною олією одночасно по олієпроводу з берега і з судна на судно.

ТОВ «Евері» оперує перевантажувальним терміналом у Миколаївському морському порту (причал №3). Термінал надає послуги перевалки і зберігання нерафінованої олії соняшникової, олії соєвої, олії рапсової, меляси бурякової. Сумарна ємність резервуарного парку терміналу становить 175 тис. кубометрів (40 резервуарів, обсяг зберігання ― до 160 тис. тонн). Річна перевантажувальна потужність резервуарного парку ― 1,6 млн тонн. Термінал у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 0,8% ― до 1,303 млн тонн. Термінал входить до складу групи компаній «Орексім».

У лютому 2019 року південнокорейська Posco Daewoo Corporation підписала угоду про придбання нового зернового терміналу групи «Орексім» у Миколаївському морському порту. Після закриття угоди частка корейської компанії складе 75%. Новий термінал потужністю одноразового зберігання понад 140 тис. тонн буде введений в експлуатацію 16 липня 2019 року.



Фото: EVERI Marine Terminal, Facebook