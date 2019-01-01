Холера в Севастополі: за рік без очисних споруд вода в морі погіршилася в 20 разів

16:40 04.07.2019   Крым

У територіальному відділі Росспоживнагляду по окупованому Севастополю підтвердили справжність документа, який опублікований в соцмережах: на пляжі «Омега» висіяли холеру, «Кришталевий» закривали через ентерококк.

Як повідомили в Росспоживнагляді РФ, пляж «Омега» не закривали, тому що при повторних аналізах бактерії виявлені не були, виявлений штам є умовно-патогенним, пише Центр журналістських розслідувань.

У Росспоживнагляді також повідомили, що пляж «Кришталевий», закритий в середині місяця через невідповідність води санітарним нормам – в воді виявлено ентерокок, – вже відкрито.

За даними місцевого видання «Примечания», цілий рік місто зливає в море каналізацію без очищення. На реконструкцію КОС «Південні» РФ дасть Севастополю ще 2,7 млрд рублів в поточному році, але цих грошей окупаційній владі міста не вистачить.

Як зазначає видання, «випливає все це в море прямо під віллами двох ясновельможних сусідів – губернатора Дмитра Овсянникова і одіозного генерал-девелопера Павла Лебедєва», який втік з Києва в 2014 році будучи міністром оборони при Януковиче.

«У Балаклаві ситуація ще складніша. Там неочищені стоки скидають прямо в бухту, в двох кроках від міського пляжу, каже наш співрозмовник. Погіршення якості води підтверджують і звіти «Водоканалу». За 2017 рік у місцях скиду очищених (частково очищених) стічних вод було взято 380 загальних проб і 216 – по мікробіології. З них незадовільними виявилися: по зважених речовинах, БСК5, амоній-іонах – 65 проб, фосфатах, нафтопродуктах і мікробіології – 6», – йдеться в повідомленні.

Реконструкція КОС «Південні» в Севастополі почалася в 2018 році, після того як науково-виробниче підприємство «Біотехпрогресс» з міста Киричи Ленінградської області виграло тендер на 6,852 мільярда рублів в якості єдиного заявника. Після укладення контракту «уряд» Севастополя перерахував підряднику аванс в 2 з гаком мільярди рублів на рахунок в «ОФК-банку». 16 квітня у фінансової установи відкликали ліцензію, і рахунки «Біотехпрогресса» виявилися замороженими. У серпні 2018 року банк був оголошений банкрутом.

Підрядник, залишившись без грошей, спробував отримати кредит в 500 млн рублів у банку РНКБ. Але всю суму банкіри не схвалили, і незабаром робітники покинули будівельні майданчики, залишивши севастопольські очисні в зруйнованому стані. У серпні 2018 року уряд Севастополя вирішив розірвати контракт з «Біотехпрогрессом».

Підрядник зараз судиться з урядом, намагаючись відстояти своє право продовжити будівництво. Прес-служба дирекції з управління ФЦП в Криму і Севастополі стверджує, що проблема не вирішена досі: механізм фінансування опрацьовується.

Проблема з очисними спорудами в Криму і Севастополі була і до окупації РФ в 2014 році.

Як повідомляв Центр журналістських розслідувань, витрати з держбюджету України на будівництво і відновлення каналізаційно-очисних споруд в Криму, включаючи Севастополь, наблизилися до суми в мільярд гривень, а терміни будівництва більшості з них були вичерпані ще в 2012 році. Але насправді більшість цих споруд так і не було введено в експлуатацію. Про 70% готовність одних і тих самих очисних влада звітувала і в 2011, і в 2012 році.

У період з 2011 по 2012 роки фірма «СПР-Груп» отримала підряди на будівництво та реконструкцію понад десятка великих об’єктів на загальну суму понад 700 мільйонів гривень.

У 2011 році тодішній прем’єр Микола Азаров запевняв, що уряд візьме під контроль будівництво водоочисних споруд в Автономній Республіці Крим. Гроші на ці цілі планували виділяти щорічно.

Первинні радіальні відстійники, нині зруйновані фото: primechaniya.ru



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