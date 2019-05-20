Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку: "Канада вас підтримує! Ви не забуті!" / Фото
|16:20 04.07.2019
|Крым
У середу, 3 липня, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд власноруч підписала листівки полоненим Кремля Роману Сущенку та Олегу Сенцову зі словами підтримки.
Про це йдеться в повідомленні групи активістів Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Фріланд, міністр закордонних справ Канади, підписує листівки і демонструє свою підтримку українським політичним в'язням Олегу Сенцову і Роману Сущенку", - йдеться в повідомленні.
Активісти додали підпис до фотографій: "Конференція з підтримки українських реформ, Торонто, 2-4 липня 2019".
"Канада вас підтримує! Ви не забуті!", - написала голова канадського МЗС на листівці журналісту Роману Сущенку.
На листівці Олегу Сенцов уФріланд написала: "Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо!".
Фото с сайта Цензор.НЕТ
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