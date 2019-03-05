Корабль Морской охраны Украины «Подолье» проходит доковый ремонт / Фото
|15:40 04.07.2019
|Украина
3 июля начался доковый ремонт корабля Морской охраны Украины BG-62 «Подолье» (проект 205П, шифр «Тарантул») на судоремонтном предприятии ООО «ЮСК Сервис».
Об этом сообщается на странице «Николаев – город корабелов» в ФБ, пишет Черноморская безопасность.
Специалисты ООО «ЮСК Сервис» проведут работы по очистке и дефектации, произведут ремонт и покраску внешней обшивки, ремонт надстройки (АМГ), ремонт валопроводов, кронштейнов гребных валов, гребных винтов и рулевого устройства, а также якорно-швартового устройства, донно-забортной арматуры, холодильников, газовыхлопа, системы охлаждения ГД, системы управления ГД, осуществят замену протекторов корпуса.
Доковый ремонт проводится после 4 лет работы «Подолья», так как предыдущий доковый ремонт корабль проходил в 2015 году.
На данный момент корабелы ожидают заход двух кораблей Морской охраны Украины проекта 205П на ремонт и разрабатывают проект модернизации катеров проекта 1400м. В ремонте находится «Григорий Куропятников», а ремонт артиллерийских установок ПТ-76Б катеров проекта 1204 «Шмель» уже завершен.
Корабль морской охраны проекта 205П BG62 «Подолье» шифр «Тарантул»: длина, м - 39.80; ширина, м - 7.91; осадка, м - 1.96; скорость, вуз - 34-36; дальность плавания, миль - 1500 (11.5 вуз), 800 (20 вуз), 500 (35 вуз); автономность, суток - 10; вооружение - 2х2 30-мм АУ АК-230.
Фото со страницы «Николаев – город корабелов» в ФБ
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