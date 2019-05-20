У НАТО завтра обговорять призупинення Росією участі в ДРСМД
|16:00 04.07.2019
|Россия
Тему призупинення Росією дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності піднімуть завтра на раді НАТО-Росія.
Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник Альянсу.
“Генеральний секретар головуватиме на засіданні Ради Росія-НАТО 5 липня, на якому будуть обговорюватися питання України, Договору про РСМД, а також прозорості і зниження ризиків”, — повідомив співрозмовник, відповідаючи на питання журналіста про реакцію альянсу на Рішення Росії щодо ДРСМД.
У НАТО також нагадали, що Генеральний секретар представив позицію НАТО щодо Договору про РСМД на зустрічі міністрів оборони союзників, яка відбулася минулого тижня.
Як повідомлялось, напередодні президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення Росією дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
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