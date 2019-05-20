Около 1 тысячи военнослужащих российской военной базы в непризнанной Абхазии в рамках плановой учебы выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения в составе взводов.

Ведение огня производилось из орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и 120-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов Калашникова РПК и подствольных гранатометов, установленных на автоматах АК-74, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе отработки действий наступательного и оборонительного боя военнослужащие поражали различные цели на расстояниях до 5 км, имитирующие бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника. Всего было уничтожено более 2,5 тыс. целей.

Около половины этапа боевых стрельб было проведено в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и оружии.

Командиры подразделений при выработке решений и постановке задач по разведке и огневому поражению условного противника активно применяли новейшие комплексы разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Всего в занятиях в Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу было задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация».