ЮВО: Зенитчики уничтожили ракеты и беспилотники условного противника в горах Карачаево-Черкесии

18:00 04.07.2019   Карачаево-Черкесская Республика

В горном соединении Южного военного округа, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, проведена тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника.

В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки нового поколения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

С помощью современного комплекса РЭБ специалисты выполнили выведение из строя навигационных систем БЛА условного противника.

Военнослужащие зенитных подразделений при помощи орудий ЗУ-23-2 выполнили задачи обнаружения и уничтожения разведывательных и ударных БЛА, летящих на различных высотах.

В практических занятиях было задействовано около 200 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.



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