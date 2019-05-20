В горном соединении Южного военного округа, дислоцированном в Карачаево-Черкесии, проведена тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника.

В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки нового поколения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

С помощью современного комплекса РЭБ специалисты выполнили выведение из строя навигационных систем БЛА условного противника.

Военнослужащие зенитных подразделений при помощи орудий ЗУ-23-2 выполнили задачи обнаружения и уничтожения разведывательных и ударных БЛА, летящих на различных высотах.

В практических занятиях было задействовано около 200 военнослужащих и около 60 единиц военной и специальной техники.