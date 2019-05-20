В войсках Южного военного округа РФ в июне проведено более 15 тысяч практических занятий по боевой подготовке, около половины из них – ночью.

В начале летнего периода обучения в объединениях ЮВО состоялись сборы с командирами батальонов, дивизионов и рот (батарей) и их заместителями, в ходе которых выработаны единые подходы к подготовке войск, прошли показные занятия по результатам внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На занятиях отработаны действия в составе аэромобильных подразделений, а также организация взаимодействия с артиллерией и авиацией, проведено около 9 тыс. занятий по тактической подготовке, свыше 4 тыс. занятий по огневой и около 2,5 тыс. занятий по вождению боевых машин.

Кроме того, в подсистеме боевой подготовки завершено слаживание отделений, состоялись боевые стрельбы. В июне проведено более 900 боевых стрельб отделений на полигонах военного округа.

Всего в летнем периоде обучения в соединениях и воинских частях ЮВО будет проведено около 100 двусторонних ротных тактических учений, что позволит максимально задействовать ротные тактические группы общевойсковых и флотских объединений округа.