ЮВО: За месяц проведено более 15 тысяч занятий по боевой подготовке военнослужащих
|17:20 04.07.2019
|Россия
В войсках Южного военного округа РФ в июне проведено более 15 тысяч практических занятий по боевой подготовке, около половины из них – ночью.
В начале летнего периода обучения в объединениях ЮВО состоялись сборы с командирами батальонов, дивизионов и рот (батарей) и их заместителями, в ходе которых выработаны единые подходы к подготовке войск, прошли показные занятия по результатам внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На занятиях отработаны действия в составе аэромобильных подразделений, а также организация взаимодействия с артиллерией и авиацией, проведено около 9 тыс. занятий по тактической подготовке, свыше 4 тыс. занятий по огневой и около 2,5 тыс. занятий по вождению боевых машин.
Кроме того, в подсистеме боевой подготовки завершено слаживание отделений, состоялись боевые стрельбы. В июне проведено более 900 боевых стрельб отделений на полигонах военного округа.
Всего в летнем периоде обучения в соединениях и воинских частях ЮВО будет проведено около 100 двусторонних ротных тактических учений, что позволит максимально задействовать ротные тактические группы общевойсковых и флотских объединений округа.
Ще на цю тему:
ЮВО: 40 самолетов высадят десант на полигон оккупированного Крыма
ЮВО: Зенитчики уничтожили ракеты и беспилотники условного противника в горах Карачаево-Черкесии
ЮВО: Боевые стрельбы из штатного вооружения на полигонах в Абхазии выполняли российские военнослужащие
ЮВО: Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» в оккупированном Крыму учились уничтожать крылатые ракеты
ЮВО: Морпехи КФл освоили навыки экстремального вождения самоходных орудий в горах Дагестана
ЮВО: За полгода на учениях в непризнанной Абхазии израсходовали около 2 млн боеприпасов
ЮВО: В Крыму специалисты РЭБ отработали прикрытие военных объектов от нападения дронов
Корабли и авиация страны-агрессора отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
ЮВО: Танкисты 49-й армии отработают подводное вождение бронетехники