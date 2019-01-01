Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань «Trojan Footprint-2019» у Болгарії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає mil.in.ua.

Військові навчання проходили в червні 2019 року на базі 68 бригади ССО ЗС Республіки Болгарія.

Такі навчання ССО відбувались вперше в історії, робить їх унікальними, наші бійці здобули колосальний досвід співпраці як у тактиці малих груп, відпрацювали дії підрозділів ССО підчас висадки повітряним судном та евакуації, що ще більше наблизило ССО ЗС України до інтеграції у систему ССО Північно-Атлантичного Альянсу.

До навчань «Trojan Footprint-2019» було залучено більше 2 тисяч військовослужбовців спеціальних операцій з 15 країн.

Навчання «Trojan Footprint-2019» призначені для перевірки рівня взаємодії між підрозділами спеціальних операцій різних країн в умовах гібридної війни та збройного конфлікту.

Нагадаємо, що вперше в історії підрозділ з країни не НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО (англ. – NATO Response Force, скороч. – NRF).

Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег.