Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
|15:40 04.07.2019
|Болгария
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань «Trojan Footprint-2019» у Болгарії.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає mil.in.ua.
Військові навчання проходили в червні 2019 року на базі 68 бригади ССО ЗС Республіки Болгарія.
Такі навчання ССО відбувались вперше в історії, робить їх унікальними, наші бійці здобули колосальний досвід співпраці як у тактиці малих груп, відпрацювали дії підрозділів ССО підчас висадки повітряним судном та евакуації, що ще більше наблизило ССО ЗС України до інтеграції у систему ССО Північно-Атлантичного Альянсу.
До навчань «Trojan Footprint-2019» було залучено більше 2 тисяч військовослужбовців спеціальних операцій з 15 країн.
Навчання «Trojan Footprint-2019» призначені для перевірки рівня взаємодії між підрозділами спеціальних операцій різних країн в умовах гібридної війни та збройного конфлікту.
Нагадаємо, що вперше в історії підрозділ з країни не НАТО пройшов сертифікацію як підрозділ SOF і має право залучатися в Сили швидкого реагування НАТО (англ. – NATO Response Force, скороч. – NRF).
Цією частиною став 140-й центр Сил спеціальних операцій ЗС України, що проходив відповідні іспити у Литві від західних колег.
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